Жительница Хабаровска не прошла в финал «Голоса»

Хабаровск, 23 декабря. Лора Горбунова, которая представляла Хабаровск на шоу «Голос», не попала в финал конкурса, об этом стало известно во время эфира передачи в пятницу, 22 декабря.

От команды Александра Градского за место в финале боролись два исполнителя: Лора Горбунова и Селим Алахяров, сообщают региональные СМИ. Наставник певцов распределил голоса следующим образом: 60 процентов — Лоре Горбуновой и 40 процентов — Селиму Алахярову. Однако, зрители отдали больше голосов за Селима Алахярова, и он, набрав в сумме больше голосов, стал одним из финалистов конкурса.

В полуфинале Лора Горбунова исполняла песню Владимира Высоцкого «Беда», а также спела с Сергеем Безруковым и Селимом Алахяровым «Натянутый канат».



