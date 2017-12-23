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Жительница Хабаровска не прошла в финал «Голоса»
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    Жительница Хабаровска не прошла в финал «Голоса»

    14:48  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  23 Декабря 2017
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    Жительница Хабаровска не прошла в финал «Голоса»

    Хабаровск, 23 декабря. Лора Горбунова, которая представляла Хабаровск на шоу «Голос», не попала в финал конкурса, об этом стало известно во время эфира передачи в пятницу, 22 декабря.

    От команды Александра Градского за место в финале боролись два исполнителя: Лора Горбунова и Селим Алахяров, сообщают региональные СМИ. Наставник певцов распределил голоса следующим образом: 60 процентов  — Лоре Горбуновой и 40 процентов — Селиму Алахярову. Однако, зрители отдали больше голосов за Селима Алахярова, и он, набрав в сумме больше голосов, стал одним из финалистов конкурса.

    В полуфинале Лора Горбунова исполняла песню Владимира Высоцкого «Беда», а также спела с Сергеем Безруковым и Селимом Алахяровым «Натянутый канат».


    Автор: Дарья Смолина
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    #голос #хабаровск
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