Почти полсотни человек эвакуировали из-за утечки газа в доме в Хабаровске

Хабаровск, 23 декабря. В одном из многоквартирных домов в Хабаровске произошла утечка газа, специалисты эвакуировали 45 человек.

Информация о случившемся поступила около часа ночи в субботу, 23 декабря. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб и огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Выяснилось, что сильный запах газа шел из одной квартиры одиннадцатиэтажного дома, однако дверь никто не открывал.

Сотрудники МЧС быстро эвакуировали жильцов здания, а поступление газа в доме перекрыли. Специалисты решили вскрыть дверь, откуда шел сильный запах, но ничего не обнаружили. На данный момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.