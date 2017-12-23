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Почти полсотни человек эвакуировали из-за утечки газа в доме в Хабаровске
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    Почти полсотни человек эвакуировали из-за утечки газа в доме в Хабаровске

    10:42  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:42  23 Декабря 2017
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    Почти полсотни человек эвакуировали из-за утечки газа в доме в Хабаровске

    Хабаровск, 23 декабря. В одном из многоквартирных домов в Хабаровске произошла утечка газа, специалисты эвакуировали 45 человек.

    Информация о случившемся поступила около часа ночи в субботу, 23 декабря. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб и огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Выяснилось, что сильный запах газа шел из одной квартиры одиннадцатиэтажного дома, однако дверь никто не открывал. 

    Сотрудники МЧС быстро эвакуировали жильцов здания, а поступление газа в доме перекрыли. Специалисты решили вскрыть дверь, откуда шел сильный запах, но ничего не обнаружили. На данный момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #эвакуация #утечка газа
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