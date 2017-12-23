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Неожиданный подарок получила молодежь Хабаровского края на приеме у губернатора
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    Неожиданный подарок получила молодежь Хабаровского края на приеме у губернатора

    10:39  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:39  23 Декабря 2017
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    Неожиданный подарок получила молодежь Хабаровского края на приеме у губернатора

    Хабаровск, 23 декабря. Неожиданный подарок получила молодежь Хабаровского края на Губернаторском новогоднем приеме, который прошел в Универсальном краевом спортивном  комплексе.

    Власти Хабаровского края подарили гостям рэп-гимн «Хабаровский край — ты просто космос», который был написан специально для торжества, сообщает «iReactor». На празднике «Вселенная Хабаровский край» присутствовало более тысячи человек, они могли посетить развлекательную зону, сделать на площадке хэндмэйд новогодний подарок, а также увидеть Хабаровский край с помощью виртуальной реальности, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Заместитель председателя правительства края — министр культуры края Александр Федосов.

    «Грядущий 2018-ый — особый. Год молодежи в Хабаровском крае и Год добровольчества в России. Желаю сделать все возможное, чтобы наш родной регион становился еще сильнее и краше», — сообщает Александр Федосов.

    На мероприятии 18 молодых человек получили благодарности за личный вклад в социально-культурно развитие Хабаровского края и активную гражданскую позицию. Десять человек получили стипендии Губернатора за особые успехи в спорте, культуре и образовательной деятельности. Все участники мероприятия получили подарки — шапку, шарф и новогоднюю игрушку.

    Автор: Дарья Смолина
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    #рэп #молодежь #хабаровский край
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