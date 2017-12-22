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Стала известна возможная причина авиакатастрофы в Хабаровском крае
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    Стала известна возможная причина авиакатастрофы в Хабаровском крае

    17:09  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:10  22 Декабря 2017
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    Стала известна возможная причина авиакатастрофы в Хабаровском крае

    Хабаровск, 22 декабря. Межгосударственный авиационный комитет назвал возможную причину катастрофы самолета L-410 в Хабаровском крае: нештатный переход на работу правого двигателя.

    В соответствии с информацией промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы, произошедшей 15 ноября с самолетом L-410, следовавшим из Хабаровска в Нелькан, стал самопроизвольный переход двигателя в бета-режим во время полета. В отчете отмечается:

    «При положении обоих рычагов управления двигателем на «прямую» тягу началась регистрация разовой команды о включении бета-режима правого двигателя. Регистрация … продолжалась до окончания записи параметрического самописца».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #авиакатастрофа #хабаровск #нелькан
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