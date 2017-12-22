Стала известна возможная причина авиакатастрофы в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 декабря. Межгосударственный авиационный комитет назвал возможную причину катастрофы самолета L-410 в Хабаровском крае: нештатный переход на работу правого двигателя.

В соответствии с информацией промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы, произошедшей 15 ноября с самолетом L-410, следовавшим из Хабаровска в Нелькан, стал самопроизвольный переход двигателя в бета-режим во время полета. В отчете отмечается: