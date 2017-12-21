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Хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
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    Хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

    19:17  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:17  21 Декабря 2017
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    Хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

    Хабаровск, 21 декабря. Хабаровский «Амур» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Амур» встретился на домашнем льду с «Динамо» в четверг, 21 декабря, и одержал победу со счетом 3:1. Шайбы забросили Томаш Зогорна на 6-ой минуте, Александр Горшков – на 57 минуте и Александр Фролов – на 59 минуте. У рижской команды отличился Александр Ерофеев.

    Хабаровская хоккейная команда одержала победу в трех играх из последних четырех матчей. Следующую игру рижская команда проведет на Кубке Шпенглера. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги они сыграют уже в будущем году.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хоккей #хабаровск #кхл #динамо #амур
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