Хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

Хабаровск, 21 декабря. Хабаровский «Амур» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» встретился на домашнем льду с «Динамо» в четверг, 21 декабря, и одержал победу со счетом 3:1. Шайбы забросили Томаш Зогорна на 6-ой минуте, Александр Горшков – на 57 минуте и Александр Фролов – на 59 минуте. У рижской команды отличился Александр Ерофеев.

Хабаровская хоккейная команда одержала победу в трех играх из последних четырех матчей. Следующую игру рижская команда проведет на Кубке Шпенглера. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги они сыграют уже в будущем году.