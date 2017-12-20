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ФК «СКА-Хабаровск» полностью поменял руководство
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    ФК «СКА-Хабаровск» полностью поменял руководство

    21:19  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:19  20 Декабря 2017
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    ФК «СКА-Хабаровск» полностью поменял руководство

    Хабаровск, 20 декабря. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» полностью поменял руководство: покинули свои посты генеральный и спортивный директора.

    Генеральный директор Олег Флегонтов и спортивный директор Андрей Скорочкин покинули свои посты, сообщает пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск». Новым генеральным директором клуба стал Алексей Кандалицев, который до этого был начальником команды. Бывший главный тренер Алексей Поддубский займет пост спортивного директора.

    «Нынешние результаты команды не удовлетворяют ни учредителей клуба, ни, самое главное – наших болельщиков. Очевидно, что в работе администрации клуба и тренерского штаба были допущены просчеты», — приводит пресс-служба клуба слова председателя попечительского совета Аркадия Мкртычева.

    Ранее сообщалось, что Ринат Билялетдинов будет новым главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #хабаровск #фк ска-хабаровск
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