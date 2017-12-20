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Сборная Канады не приедет на чемпионат мира по бенди в Хабаровск
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    Сборная Канады не приедет на чемпионат мира по бенди в Хабаровск

    16:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:37  20 Декабря 2017
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    Сборная Канады не приедет на чемпионат мира по бенди в Хабаровск

    Хабаровск, 20 декабря. Чемпионат мира по хоккею с мячом, который состоится в Хабаровске в начале следующего года, пройдет без сборной Канады.

    Сборная Канады по хоккею с мячом не будет участвовать в чемпионате мира, соответствующую информацию получил оргкомитет соревнований, сообщает «Восток Медиа» со ссылкой на пресс-службу чемпионата мира.

    Напомним, что сборная Канады также пропустила чемпионат мира по бенди в 2015 году, когда он проходил в Хабаровске. В тот раз у сборной не было финансовой возможности поехать на соревнования. В этом году причину отказа не назвали, однако стало известно, что место сборной Канады займет европейская команда — сборная Венгрии.

    С учетом изменений в чемпионате мира по хоккею с мячом примут участие сборные стран: Венгрии, Германии, Казахстана, Норвегии, России, США, Финляндии И Швеции.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #чемпионат мира #бенди
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