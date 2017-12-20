Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» станет Ринат Билялетдинов

Хабаровск, 20 декабря. Новым главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск» будет Ринат Билялетдинов. С официальным заявлением выступила администрация клуба.

По словам председателя попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадия Мкрычева, кандидатура Рината Билялетдинова заинтересовала тем, что он умеет работать с молодыми футболистами и у него есть тренерский талант. Кроме этого вспоминают, о том, как казанский «Рубин» под руководством Ринат Билялетдинов демонстрировал хороший футбол. Администрация клуба надеется, что новый наставник поможет команде «СКА-Хабаровск» отстоять свое место в Премьер-Лиге.

Ринат Билялетдинов отметал, в свою очередь, что в ближайшие два месяца команда будет готовиться к весенней части чемпионата, сообщает пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск».