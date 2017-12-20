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Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» станет Ринат Билялетдинов
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    Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» станет Ринат Билялетдинов

    15:54  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  20 Декабря 2017
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    Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» станет Ринат Билялетдинов

    Хабаровск, 20 декабря. Новым главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск» будет Ринат Билялетдинов. С официальным заявлением выступила администрация клуба.

    По словам председателя попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадия Мкрычева, кандидатура Рината Билялетдинова заинтересовала тем, что он умеет работать с молодыми футболистами и у него есть тренерский талант. Кроме этого вспоминают, о том, как казанский «Рубин» под руководством Ринат Билялетдинов демонстрировал хороший футбол. Администрация клуба надеется, что новый наставник поможет команде «СКА-Хабаровск» отстоять свое место в Премьер-Лиге.

    Ринат Билялетдинов отметал, в свою очередь, что в ближайшие два месяца команда будет готовиться к весенней части чемпионата, сообщает пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск».

    «Мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Опыт, знания и желание для этого у меня присутствуют», — подчеркивает Ринат Билялетдинов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #хабаровск #ска-хабаровск
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