Житель Хабаровска с перцовым баллончиком напал на офис микрозаймов

Хабаровск, 20 декабря. Разбойное нападение совершенно на один из офисов, который занимается экспресс займами, в Хабаровске. Злоумышленник ворвался в офис и угрожал перцовым баллончиком сотруднице компании.

Неизвестный стал угрожать сотруднице перцовым баллончиком, и ей пришлось отдать злоумышленнику деньги, которые были в кассе — около трех тысяч рублей. После чего нападавший скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску неизвестного. Им удалось установить личность злоумышленника, им оказался 26-летний житель Хабаровска, который нигде не работал. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а также проверяют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям. Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой», хабаровчанину может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.