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Житель Хабаровска с перцовым баллончиком напал на офис микрозаймов
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    Житель Хабаровска с перцовым баллончиком напал на офис микрозаймов

    15:17  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  20 Декабря 2017
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    Житель Хабаровска с перцовым баллончиком напал на офис микрозаймов

    Хабаровск, 20 декабря. Разбойное нападение совершенно на один из офисов, который занимается экспресс займами, в Хабаровске.  Злоумышленник ворвался в офис и угрожал перцовым баллончиком сотруднице компании.

    Неизвестный стал угрожать сотруднице перцовым баллончиком, и ей пришлось отдать злоумышленнику деньги, которые были в кассе — около трех тысяч рублей. После чего нападавший скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску неизвестного. Им удалось установить личность злоумышленника, им оказался 26-летний житель Хабаровска, который нигде не работал. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом.

    Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а также проверяют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям. Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой», хабаровчанину может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #разбой
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