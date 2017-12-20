Глава Хабаровского края пообещал Дальнему Востоку хорошие дороги

Хабаровск, 20 декабря. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт контролирует систему расчистки дорог в городах региона. Глава края подвел итоги года на пресс-конференции, которая прошла в Хабаровске в среду, 20 декабря.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, ему приходится постоянно следить за тем, как чистят дороги, на данный момент система не работает автоматически.

«Собираешь мэров, пэров и сэров, показываешь [нечищеную дорогу], раз — и почистили. Но сейчас приняты меры: мы провели несколько рабочих совещаний, и я надеюсь, что система начнет работать сама», — цитирует «Губерния» Вячеслава Шпорта.

Губернатор отметил, что в следующем году на ремонт дорог будет выделено 1,8 млрд рублей. Это позволит сделать качественные дороги на территории края. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что необходимо чистить дороги, чтобы они оставались в хорошем состоянии.