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Общество
Глава Хабаровского края пообещал Дальнему Востоку хорошие дороги
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    Глава Хабаровского края пообещал Дальнему Востоку хорошие дороги

    13:49  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  20 Декабря 2017
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    Глава Хабаровского края пообещал Дальнему Востоку хорошие дороги

    Хабаровск, 20 декабря. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт контролирует систему расчистки дорог в городах региона. Глава края подвел итоги года на пресс-конференции, которая прошла в Хабаровске в среду, 20 декабря.

    По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, ему приходится постоянно следить за тем, как чистят дороги, на данный момент система не работает автоматически.

    «Собираешь мэров, пэров и сэров, показываешь [нечищеную дорогу], раз — и почистили. Но сейчас приняты меры: мы провели несколько рабочих совещаний, и я надеюсь, что система начнет работать сама», — цитирует «Губерния» Вячеслава Шпорта.

    Губернатор отметил, что в следующем году на ремонт дорог будет выделено 1,8 млрд рублей. Это позволит сделать качественные дороги на территории края. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что необходимо чистить дороги, чтобы они оставались в хорошем состоянии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дороги #хабаровский край
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