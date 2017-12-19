Три человека погибли при пожаре в квартире в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 19 декабря. Три человека погибли во время пожара в однокомнатной квартире жилого пятиэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре. Инцидент произошел во вторник, 19 декабря.

Женщина решила сходить в гости к своему сыну, и, когда она открыла дверь, из квартиры повалил густой дым, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Женщина сразу же вызвала пожарных.

Возгорание было ликвидировано, а в квартире обнаружили тела трех человек: сына женщины, сожительницы сына и его приятеля. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Отмечается, что причиной пожара могла стать портативная электроплитка, которая была включена.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют точные причины гибели трех человек и пожара.