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ВКС РФ в Хабаровске провели тренировку по ночной разведке
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    ВКС РФ в Хабаровске провели тренировку по ночной разведке

    17:38  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:39  19 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Хабаровске провели тренировку по ночной разведке

    Хабаровск, 19 декабря. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали разведку наземных целей в ночное время суток.

    По сообщению пресс-службы Восточного военного округа во время летно-тактических учений летчики армейской авиации совершили полет в заданный район и при помощи приборов ночного видения провели разведку наземных целей в незнакомой местности.

    В ходе тренировки экипажи «Терминаторов» отработали вопросы аэронавигации в ночное время суток, а также преодоление системы противовоздушной обороны условного противника на малых высотах.

    В полетах применялись системы спутниковой навигации, инфракрасная аппаратура и очки ночного видения. В военном ведомстве России отмечают, что в Хабаровском крае начались первые в текущем учебном году тренировочные полеты ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

    ВКС РФ в Хабаровске провели тренировку по ночной разведке

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #хабаровск #ка-52 #ми-8амтш
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