ВКС РФ в Хабаровске провели тренировку по ночной разведке

Хабаровск, 19 декабря. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали разведку наземных целей в ночное время суток.

По сообщению пресс-службы Восточного военного округа во время летно-тактических учений летчики армейской авиации совершили полет в заданный район и при помощи приборов ночного видения провели разведку наземных целей в незнакомой местности.

В ходе тренировки экипажи «Терминаторов» отработали вопросы аэронавигации в ночное время суток, а также преодоление системы противовоздушной обороны условного противника на малых высотах.

В полетах применялись системы спутниковой навигации, инфракрасная аппаратура и очки ночного видения. В военном ведомстве России отмечают, что в Хабаровском крае начались первые в текущем учебном году тренировочные полеты ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».