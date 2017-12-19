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Хабаровчанка вошла в тройку красавиц конкурса «Супермодель Азия»
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    Хабаровчанка вошла в тройку красавиц конкурса «Супермодель Азия»

    16:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:48  19 Декабря 2017
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    Хабаровчанка вошла в тройку красавиц конкурса «Супермодель Азия»

    Хабаровск, 19 декабря. Жительница Хабаровска Ксения Новачук — Мисс Дальний Восток-2016 — заняла второе место на международном конкурсе красоты «Супермодель Азия — 2017», который проходил на острове Сайпан.

    За главный приз боролись 28 девушек, в конкурсе принимало участие 14 стран: Австралия, Гонконг, Индия, Китай, Корея, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, Россия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины и Япония. Каждое государство представляли две участницы, сообщает «Хабаровский край сегодня».

    «Мне было безумно приятно осознавать, что в моём лице, Россия, заняла второе место на конкурсе красоты международного уровня», — сообщает участница конкурса Ксения Новачук.

    Победительницей конкурса «Супермодель Азия — 2017» стала Юэ Хань, которая представляла Китай.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #хабаровский край #конкурс красоты
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