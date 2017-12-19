Хабаровчанка вошла в тройку красавиц конкурса «Супермодель Азия»

Хабаровск, 19 декабря. Жительница Хабаровска Ксения Новачук — Мисс Дальний Восток-2016 — заняла второе место на международном конкурсе красоты «Супермодель Азия — 2017», который проходил на острове Сайпан.

За главный приз боролись 28 девушек, в конкурсе принимало участие 14 стран: Австралия, Гонконг, Индия, Китай, Корея, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, Россия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины и Япония. Каждое государство представляли две участницы, сообщает «Хабаровский край сегодня».

«Мне было безумно приятно осознавать, что в моём лице, Россия, заняла второе место на конкурсе красоты международного уровня», — сообщает участница конкурса Ксения Новачук.

Победительницей конкурса «Супермодель Азия — 2017» стала Юэ Хань, которая представляла Китай.