Пропавшего в Хабаровске 12-летнего мальчика нашли живым

Хабаровск, 19 декабря. Ребенок, который ушел из поликлиники, найден живым. Двенадцатилетний мальчик пропал в Хабаровском крае в понедельник, 18 декабря.

Ребенок ушел из поликлиники, которая расположена в Железнодорожном районе Хабаровске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Мальчик пришел в лечебное учреждение со старшей сестрой, а потом исчез. Как стало известно, в отношении ребенка никаких противоправных действий не совершалось.

На данный момент подростка осматривают врачи, следователи работают с ребенком и его родителями. Сотрудникам следственного комитета предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.