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Пропавшего в Хабаровске 12-летнего мальчика нашли живым
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    Пропавшего в Хабаровске 12-летнего мальчика нашли живым

    13:26  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  19 Декабря 2017
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    Пропавшего в Хабаровске 12-летнего мальчика нашли живым

    Хабаровск, 19 декабря. Ребенок, который ушел из поликлиники, найден живым. Двенадцатилетний мальчик пропал в Хабаровском крае в понедельник, 18 декабря.

    Ребенок ушел из поликлиники, которая расположена в Железнодорожном районе Хабаровске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Мальчик пришел в лечебное учреждение со старшей сестрой, а потом исчез. Как стало известно, в отношении ребенка никаких противоправных действий не совершалось.

    На данный момент подростка осматривают врачи, следователи работают с ребенком и его родителями. Сотрудникам следственного комитета предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

    «Всем неравнодушным гражданам, которые приняли участие в поисковых мероприятиях, Следственный комитет России выражает глубокую благодарность», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #хабаровск
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