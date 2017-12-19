В Хабаровске обнаружено тело задушенной студентки одного из местных ВУЗов

Хабаровск, 19 декабря. Жители Хабаровска обнаружили труп 21-летней местной жительницы в кювете на Кабельной улице.

Сообщается, что студентка одного из местных ВУЗов пропала без вести 16 ноября. На ее теле специалисты обнаружили следы удушения.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего местного жителя, ранее судимый за грабеж.

Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что убил студентку из-за неприязни.