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В Хабаровске обнаружено тело задушенной студентки одного из местных ВУЗов
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    В Хабаровске обнаружено тело задушенной студентки одного из местных ВУЗов

    3:11  19 Декабря 2017
    806

    В Хабаровске обнаружено тело задушенной студентки одного из местных ВУЗов

    Хабаровск, 19 декабря. Жители Хабаровска обнаружили труп 21-летней местной жительницы в кювете на Кабельной улице.

    Сообщается, что студентка одного из местных ВУЗов пропала без вести 16 ноября. На ее теле специалисты обнаружили следы удушения.

    В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего местного жителя, ранее судимый за грабеж.

    Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что убил студентку из-за неприязни.

    Автор: Ирина Новикова
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    #убийство #хабаровск
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