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Двух жителей Хабаровского края осудили за пытки собутыльника раскаленной кочергой
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    Двух жителей Хабаровского края осудили за пытки собутыльника раскаленной кочергой

    16:50  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:50  18 Декабря 2017
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    Двух жителей Хабаровского края осудили за пытки собутыльника раскаленной кочергой

    Хабаровск, 18 декабря. Двух жителей Хабаровского края осудили за вымогательство и пытки кочергой.

    Инцидент произошел в Вяземском районе: трое мужчин распивали спиртные напитки, после чего двое из которых потребовали от собутыльника 150 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к матери, но после ее отказа двое 25-летних местных жителей прижгли тело потерпевшего раскаленной кочергой. Осужденные перед этим отправили матери фотографию, на которой был виден ее избитый сын. Женщина взяла кредит в банке и отправила всю сумму злоумышленникам.

    Суд признал двоих мужчин виновными по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» и приговорил одного преступника  к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, второго мужчину — к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #кочерга
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