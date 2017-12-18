Двух жителей Хабаровского края осудили за пытки собутыльника раскаленной кочергой

Хабаровск, 18 декабря. Двух жителей Хабаровского края осудили за вымогательство и пытки кочергой.

Инцидент произошел в Вяземском районе: трое мужчин распивали спиртные напитки, после чего двое из которых потребовали от собутыльника 150 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к матери, но после ее отказа двое 25-летних местных жителей прижгли тело потерпевшего раскаленной кочергой. Осужденные перед этим отправили матери фотографию, на которой был виден ее избитый сын. Женщина взяла кредит в банке и отправила всю сумму злоумышленникам.

Суд признал двоих мужчин виновными по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» и приговорил одного преступника к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, второго мужчину — к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно.