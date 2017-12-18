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Общество
Ветеран четырех войн скончался на 101 году жизни в Хабаровске
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    Ветеран четырех войн скончался на 101 году жизни в Хабаровске

    11:00  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:00  18 Декабря 2017
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    Ветеран четырех войн скончался на 101 году жизни в Хабаровске

    Хабаровск, 18 декабря. Прославленный летчик и ветеран четырех войн скончался в Хабаровске на 101-ом году жизни.

    Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, Лев Липович, почетный гражданин города, участник Финской кампании, Великой Отечественной, войны с Японией и конфликта в Корее, скончался в понедельник, 18 декабря, в возрасте 101 года.

    Лев Борисович Липович родился в Крыму 12 апреля 1917 году. Во время Великой Отечественной войны он совершил 135 боевых вылетов и получил 60 наград. Он более 28 лет проработал в гражданской авиации, освоив 14 типов самолетов. Со столетием ветерана поздравляли президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава края в своем соболезновании отметил:

    «Дальневосточные летчики всегда добрым словом вспоминают Льва Борисовича, который, несмотря на свой преклонный возраст, был полон энергии и бодрости духа. Он любил жизнь так же, как любил небо».

    Автор: Ксения Пудовкина
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