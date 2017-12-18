Ветеран четырех войн скончался на 101 году жизни в Хабаровске

Хабаровск, 18 декабря. Прославленный летчик и ветеран четырех войн скончался в Хабаровске на 101-ом году жизни.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, Лев Липович, почетный гражданин города, участник Финской кампании, Великой Отечественной, войны с Японией и конфликта в Корее, скончался в понедельник, 18 декабря, в возрасте 101 года.

Лев Борисович Липович родился в Крыму 12 апреля 1917 году. Во время Великой Отечественной войны он совершил 135 боевых вылетов и получил 60 наград. Он более 28 лет проработал в гражданской авиации, освоив 14 типов самолетов. Со столетием ветерана поздравляли президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава края в своем соболезновании отметил: