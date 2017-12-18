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Триумфальную арку планируют восстановить в Хабаровске
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    Триумфальную арку планируют восстановить в Хабаровске

    10:47  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:48  18 Декабря 2017
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    Триумфальную арку планируют восстановить в Хабаровске

    Хабаровск, 18 декабря. Представители власти и епархии в Хабаровске обсудили воссоздание Триумфальной арки.

    Обсуждение строительства Триумфальной арки состоялось несколько дней назад в Хабаровской духовной семинарии. Арка была возведена на Комсомольской площади в 1891 году перед посещением города Цесаревичем Николаем. Митрополит Владимир отметил:

    «Все мы знаем, что Царская семья была прославлена Церковью в лике святых царственных страстотерпцев, а в следующем, 2018 году, исполняется 100 лет с момента мученической гибели ее членов».

    Участники обсуждения рассмотрели несколько вариантов расположения Триумфальной арки и также поговорили об архитектурных решениях.

    Автор: Ксения Пудовкина
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