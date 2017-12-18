В Хабаровском крае главу села и ее сына обвиняют в незаконном бизнесе на черной икре

Хабаровск, 18 декабря. В Хабаровском крае бывшую главу сельского поселения и ее сына обвиняют в незаконной добыче рыб осетровых пород. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 42-летняя экс-глава села Ухта Ульчского района и ее 25-летний сын решили создать преступную группу, которая занялась незаконной добычей рыб осетровых пород и их последующей разделкой. К участию в преступной деятельности злоумышленники подбивали односельчан.

Группа действовала с мая по июнь 2017 года. Для хранения незаконно выловленной рыбы предприимчивая глава поселения и ее сын сняли и оборудовали двумя морозильными камерами частный дом.

Первым в руки правоохранителей попал сын главы Ухты. Его задержали с 21 килограммом черной икры в автомобиле. Всего у злоумышленников изъяли 150 кг черной икры и 15 кусков рыбы. Решением суда оба подозреваемых помещены под домашний арест.

Ранее RT сообщила, что в Комсомольске-на-Амуре у троих подозреваемых изъято более 900 кг икры рыб осетровых пород. По предварительным оценкам стоимость изъятой партии черной икры может превысить 50 млн рублей.