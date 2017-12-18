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Полиция изъяла у водителя в Хабаровском крае поддельные права
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    Полиция изъяла у водителя в Хабаровском крае поддельные права

    7:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:09  18 Декабря 2017
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    Полиция изъяла у водителя в Хабаровском крае поддельные права

    Хабаровск, 18 декабря. В Хабаровском крае автолюбитель попался полицейским с поддельными водительскими правами.

    Как рассказали в правоохранительных органах региона, в Комсомольске-на- Амуре задержали мужчину, который при проверке предъявил фальшивые документы.

    Сотрудники ГИБДД остановили иномарку и попросили владельца машины предъявить документы.

    Водитель показал полицейским удостоверение. Позже выяснилось, что оно было подделанным.

    Проверка также показала, что 30-летний подозреваемый не значился в федеральной базе данных ГИБДД и не получал водительского удостоверения. 

    Полиция изъяла у водителя в Хабаровском крае поддельные права

    Автор: Алия Садыкова
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    #хабаровск
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