Полиция изъяла у водителя в Хабаровском крае поддельные права

Хабаровск, 18 декабря. В Хабаровском крае автолюбитель попался полицейским с поддельными водительскими правами.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, в Комсомольске-на- Амуре задержали мужчину, который при проверке предъявил фальшивые документы.

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку и попросили владельца машины предъявить документы.

Водитель показал полицейским удостоверение. Позже выяснилось, что оно было подделанным.

Проверка также показала, что 30-летний подозреваемый не значился в федеральной базе данных ГИБДД и не получал водительского удостоверения.