Банду грабителей, нападавших на пенсионерок, арестовали в Хабаровске

Хабаровск, 15 декабря. Четверых мужчин задержали по подозрению в пяти преступлениях: они грабили одиноких пожилых женщин в Хабаровске. На данный момент они находятся под стражей.

Мужчины действовали по одной схеме: выбирали одиноких пожилых женщин, которые не могли дать им отпор. Один мужчина оставался в машине, двое смотрели за окружающей обстановкой, а четвертый подходил сзади и выхватывал сумку. После чего они уезжали с места преступления на автомобиле. В основном, у женщин в сумках лежало несколько тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Одна из жертв — 89-летняя пенсионерка — ветеран Великой Отечественной войны — у нее в сумке была лишь пачка молока, стоимость которой 40 рублей.

Мужчины грабили пенсионерок в период с ноября прошлого года по апрель 2017 года. Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников, они были задержаны. Отмечается, что трое активно сотрудничают со следствием, кроме этого двое раньше работали в правоохранительных органах.