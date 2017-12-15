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Банду грабителей, нападавших на пенсионерок, арестовали в Хабаровске
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    Банду грабителей, нападавших на пенсионерок, арестовали в Хабаровске

    17:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:08  15 Декабря 2017
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    Банду грабителей, нападавших на пенсионерок, арестовали в Хабаровске

    Хабаровск, 15 декабря. Четверых мужчин задержали по подозрению в пяти преступлениях: они грабили одиноких пожилых женщин в Хабаровске. На данный момент они находятся под стражей.

    Мужчины действовали по одной схеме: выбирали одиноких пожилых женщин, которые не могли дать им отпор. Один мужчина оставался в машине, двое смотрели за окружающей обстановкой, а четвертый подходил сзади и выхватывал сумку. После чего они уезжали с места преступления на автомобиле. В основном, у женщин в сумках лежало несколько тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Одна из жертв — 89-летняя пенсионерка — ветеран Великой Отечественной войны — у нее в сумке была лишь пачка молока, стоимость которой 40 рублей.

    Мужчины грабили пенсионерок в период с ноября прошлого года по апрель 2017 года. Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников, они  были задержаны. Отмечается, что трое активно сотрудничают со следствием, кроме этого двое раньше работали в правоохранительных органах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пенсионеры #хабаровск #грабеж
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