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«Космическую школу» в Хабаровске сдадут в конце 2017 года
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    «Космическую школу» в Хабаровске сдадут в конце 2017 года

    11:53  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:54  15 Декабря 2017
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    «Космическую школу» в Хабаровске сдадут в конце 2017 года

    Хабаровск, 15 декабря. Строительство школы, которая будет готовить специалистов для работы в сфере освоения космоса, находится на последней стадии. Новая школа в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске будет сдана к концу года.

    На данный момент ведутся наружные и отделочные работы, их планируют завершить к 25 декабря. Однако работать школа начнет только 1 сентября следующего года, так как нужно будет получить лицензию, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

    На строительство новый школы ушло чуть меньше года, и город может рассчитывать на возврат средств в рамках федеральной программы.

    «Мы продолжим программу строительства школ.<…> Мы справляемся со всеми задачами, и если беремся за объект — то вводим его в строй», — сообщает мэр Хабаровска Александр Соколов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #школа
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