«Космическую школу» в Хабаровске сдадут в конце 2017 года
Хабаровск, 15 декабря. Строительство школы, которая будет готовить специалистов для работы в сфере освоения космоса, находится на последней стадии. Новая школа в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске будет сдана к концу года.
На данный момент ведутся наружные и отделочные работы, их планируют завершить к 25 декабря. Однако работать школа начнет только 1 сентября следующего года, так как нужно будет получить лицензию, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
На строительство новый школы ушло чуть меньше года, и город может рассчитывать на возврат средств в рамках федеральной программы.
«Мы продолжим программу строительства школ.<…> Мы справляемся со всеми задачами, и если беремся за объект — то вводим его в строй», — сообщает мэр Хабаровска Александр Соколов.