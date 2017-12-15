«Космическую школу» в Хабаровске сдадут в конце 2017 года

Хабаровск, 15 декабря. Строительство школы, которая будет готовить специалистов для работы в сфере освоения космоса, находится на последней стадии. Новая школа в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске будет сдана к концу года.

На данный момент ведутся наружные и отделочные работы, их планируют завершить к 25 декабря. Однако работать школа начнет только 1 сентября следующего года, так как нужно будет получить лицензию, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

На строительство новый школы ушло чуть меньше года, и город может рассчитывать на возврат средств в рамках федеральной программы.