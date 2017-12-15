Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года
Происшествия
Внедорожник сбил двух женщин на тротуаре в Хабаровске
Следующая Новость
Срочная новость
Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Внедорожник сбил двух женщин на тротуаре в Хабаровске

    9:31  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:31  15 Декабря 2017
    31

    Внедорожник сбил двух женщин на тротуаре в Хабаровске

    Хабаровск, 15 декабря. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado сбил на тротуаре двух женщин в Хабаровске. Одну из пострадавших — 76-летнюю пожилую женщину — пришлось вытаскивать из-под колес иномарки.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ленина около четырех часов дня в четверг, 14 декабря. Иномарка ехала в сторону площади Славы, по словам водителя, он был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. В результате торможения внедорожник выехал на тротуар и сбил двух женщин.

    В аварии пострадали две женщины: 46-летняя и 76-летняя. Их доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что пенсионерку вытаскивали из-под иномарки с помощью домкрата.

    Как стало известно, «Nissan X-Trail», который двигался по улице Калинина, проехал перекресток на красный сигнал светофора и не уступил дорогу внедорожнику. Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении водителя «Nissan X-Trail».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #хабаровск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть