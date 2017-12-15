Внедорожник сбил двух женщин на тротуаре в Хабаровске

Хабаровск, 15 декабря. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado сбил на тротуаре двух женщин в Хабаровске. Одну из пострадавших — 76-летнюю пожилую женщину — пришлось вытаскивать из-под колес иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ленина около четырех часов дня в четверг, 14 декабря. Иномарка ехала в сторону площади Славы, по словам водителя, он был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. В результате торможения внедорожник выехал на тротуар и сбил двух женщин.

В аварии пострадали две женщины: 46-летняя и 76-летняя. Их доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что пенсионерку вытаскивали из-под иномарки с помощью домкрата.

Как стало известно, «Nissan X-Trail», который двигался по улице Калинина, проехал перекресток на красный сигнал светофора и не уступил дорогу внедорожнику. Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении водителя «Nissan X-Trail».