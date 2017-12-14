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Грузовик сбил перебегавшую дорогу школьницу в Хабаровском крае
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    Грузовик сбил перебегавшую дорогу школьницу в Хабаровском крае

    14:57  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  14 Декабря 2017
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    Грузовик сбил перебегавшую дорогу школьницу в Хабаровском крае

    Хабаровск, 14 декабря. Водителя грузовика в Хабаровской области, сбившего восьмилетнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, привлекли к административной ответственности.

    Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на улице Зейской в поселке Менделеева  грузовик, за рулем которого находился 45-летний мужчина с 20-летним стажем вождения, сбил восьмилетнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Водитель сбил ребенка и протащил несколько метров за рукав куртки. Девочка не получила серьезных травм, и водитель не стал сообщать о происшествии в ГИБДД.

    В отношении 45-летнего водителя возбуждено административное дело, ему вынесено наказание в виде четырех суток административного ареста.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #хабаровск
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