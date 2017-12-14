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Три человека погибли при пожаре в хабаровской многоэтажке
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    Три человека погибли при пожаре в хабаровской многоэтажке

    9:40  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  14 Декабря 2017
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    Три человека погибли при пожаре в хабаровской многоэтажке

    Хабаровск, 14 декабря. Утренний пожар в Хабаровске унес жизни трех человек. Женщину и двух мужчин попытались спасти, но они скончались в машинах скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Огонь вспыхнул ранним утром в одной из квартир первого этажа многоэтажного дома в Железнодорожном районе Хабаровска. Пожилые владельцы смогли сразу эвакуироваться, дым заволок весь подъезд. Именно из-за этого 66-летняя женщина и двое мужчин – 52 и 53 лет – задохнулись, причем проживали они на верхних этажах.

    «По предварительной информации, причиной пожара стал электрообогреватель с вентилятором. Владельцы квартиры на первом этаже установили его на балконе, чтобы обогревать банки с соленьями. Обогреватель загорелся, огонь перекинулся сначала на вещи рядом, а затем распространился по всей квартире», — сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.

    Как сообщало агентство Ura.ru, ранее в селе Березовка Пермского края жертвами пожара стали четыре человека.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #хабаровск
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