Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске

Хабаровск, 14 декабря. Жертвами пожара в многоэтажном доме в Хабаровске стали три человека.

Как передает «Газета.ru», со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного около шести утра по местному времени.

Прибывшие на место пожарные стали выводить людей из здания, где наблюдалось сильное задымление. Всего эвакуировали 21 человека, самых тяжелых троих пострадавших отправили в реанимацию, где их спасти не удалось.

Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров, на месте работают специалисты Госпожарнадзора.