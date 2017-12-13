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Строитель в Хабаровском крае украл у сирот 50 млн рублей, предназначенных для жилья
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    Строитель в Хабаровском крае украл у сирот 50 млн рублей, предназначенных для жилья

    7:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  13 Декабря 2017
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    Строитель в Хабаровском крае украл у сирот 50 млн рублей, предназначенных для жилья

    Хабаровск, 13 декабря. Суд приговорил к четырем годам лишения свободы директора «ПСК «Востокинвестстрой» и «Капитель», который украл 50 миллионов рублей при строительстве жилья для детей-сирот.

    Как пишет Deita.ru со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края, он заключил госконтракт на возведение квартир для детей-сирот. Дома должны были появиться в селе Мирный под Хабаровском до конца 2013 года.

    Однако злоумышленник растратил выделенные региональным министерством на эти цели 50 миллионов рублей. 

    Строитель в Хабаровском крае украл у сирот 50 млн рублей, предназначенных для жилья

    Автор: Алия Садыкова
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    #дети #мошенничество #сирота
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