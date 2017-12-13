Строитель в Хабаровском крае украл у сирот 50 млн рублей, предназначенных для жилья

Хабаровск, 13 декабря. Суд приговорил к четырем годам лишения свободы директора «ПСК «Востокинвестстрой» и «Капитель», который украл 50 миллионов рублей при строительстве жилья для детей-сирот.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края, он заключил госконтракт на возведение квартир для детей-сирот. Дома должны были появиться в селе Мирный под Хабаровском до конца 2013 года.

Однако злоумышленник растратил выделенные региональным министерством на эти цели 50 миллионов рублей.