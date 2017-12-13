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Политика
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Общество
Трасса Хабаровск — Владивосток остается закрытой для движения автобусов
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    Трасса Хабаровск — Владивосток остается закрытой для движения автобусов

    6:56  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:56  13 Декабря 2017
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    Трасса Хабаровск — Владивосток остается закрытой для движения автобусов

    Хабаровск, 13 декабря. Автомобильная трасса, связывающая Владивосток и Хабаровск в целях безопасности остается закрытой для движения автобусов.

    Об этом сообщает RT, со ссылкой на ГИБДД. Причина — крайне неблагоприятные погодные условия, которые принес на Дальний Восток снежный циклон, сейчас уходящий на Камчатку.

    Кроме того, ограничения могут ввести и еще на одной трассе, которая связывает Хабаровск и Комсомольск. Как уточнили в Госавтоинспекции, в обоих случаях ограничения могут быть сняты после того, как дороги приведут в порядок.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #гибдд #хабаровск #владивосток #циклон
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