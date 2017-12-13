Трасса Хабаровск — Владивосток остается закрытой для движения автобусов

Хабаровск, 13 декабря. Автомобильная трасса, связывающая Владивосток и Хабаровск в целях безопасности остается закрытой для движения автобусов.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на ГИБДД. Причина — крайне неблагоприятные погодные условия, которые принес на Дальний Восток снежный циклон, сейчас уходящий на Камчатку.

Кроме того, ограничения могут ввести и еще на одной трассе, которая связывает Хабаровск и Комсомольск. Как уточнили в Госавтоинспекции, в обоих случаях ограничения могут быть сняты после того, как дороги приведут в порядок.

