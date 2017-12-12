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Хабаровскую школьницу задержали за ложное сообщение о бомбе
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    Хабаровскую школьницу задержали за ложное сообщение о бомбе

    17:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  12 Декабря 2017
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    Хабаровскую школьницу задержали за ложное сообщение о бомбе

    Хабаровск, 12 декабря. Сотрудники ФСБ России задержали 15-летнюю ученицу, которая отправила сообщение о том, что в одной из школ в Краснофлотском районе Хабаровска заложена бомба. Данная информация была ложной.

    Полицейские, получив сообщение, выехали на место происшествия, они эвакуировали из школы 550 учеников и преподавателей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю. Специалисты никаких взрывных устройств в учебном заведении не обнаружили.

    Подозреваемой в данном деле стала 15-летняя ученица школы. На допросе, который проходил в присутствии родителей, девочка сказала, что  отправила сообщение из хулиганских намерений. Отмечается, что подросток состоит на профилактическом учете в полиции. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #хабаровск #ложное минирование
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