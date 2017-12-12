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Родителям, убившим ребенка в Хабаровске, вынесли приговор
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    Родителям, убившим ребенка в Хабаровске, вынесли приговор

    16:47  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  12 Декабря 2017
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    Родителям, убивших ребенка в Хабаровске, вынесли приговор

    Хабаровск, 12 декабря. Мужчина и женщина, которые обвинялись в убийстве маленькой девочки, признаны виновными. Хабаровский суд назначил наказание мужчине — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, женщине — 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

    У ребенка поднялась температура, но женщина и сожитель, которые находились в состоянии алкогольного опьянение, не стали вызывать скорую, так как они беспокоились, что медики заметят на теле девочки много синяков. По словам родителей, они иногда избивали ребенка. Девочка начала капризничать, и тогда родители вновь применили силу, затем мужчина закрыл рукой девочке лицо, тем самым перекрыв ей воздух. Девочка перестала дышать, и сожитель убрал руку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. После чего хабаровчане решили скрыть преступление, поэтому они положили тело ребенка под дерево в один из дворов города.

    Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в Индустриальном районе Хабаровска в июле этого года. Специалисты стали заниматься поиском подозреваемых, они задержали 26-летнюю женщину — мать девочки — и 38-летнего мужчину — сожителя.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #убийство #хабаровск
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