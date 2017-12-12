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Неизвестный в Хабаровске ударил ножом почтальона из-за 700 рублей
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    Неизвестный в Хабаровске ударил ножом почтальона из-за 700 рублей

    10:47  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:47  12 Декабря 2017
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    Неизвестный в Хабаровске ударил ножом почтальона из-за 700 рублей

    Хабаровск, 12 декабря. Неизвестный напал на сотрудницу «Почты России», ударив ее ножом, он украл у нее сумку, в которой были письма и деньги — 700 рублей. Инцидент произошел в Кировском районе Хабаровска около десяти утра во вторник, 12 декабря.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: ждал ли злоумышленник женщину в подъезде или зашел за ней следом. По словам очевидцев, нападавшим был молодой мужчина, возраст которого от 20 до 30 лет. Он был одет в одежду темного цвета, на нем были капюшон и вещь прикрывающая лицо — шарф или маска. После совершения преступления он уехал на автомобиле, который ожидал его.

    Женщина была доставлена в медицинское учреждение, ей оказали помощь, сообщает «Губерния онлайн».

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #нападение с ножом
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