Неизвестный в Хабаровске ударил ножом почтальона из-за 700 рублей

Хабаровск, 12 декабря. Неизвестный напал на сотрудницу «Почты России», ударив ее ножом, он украл у нее сумку, в которой были письма и деньги — 700 рублей. Инцидент произошел в Кировском районе Хабаровска около десяти утра во вторник, 12 декабря.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: ждал ли злоумышленник женщину в подъезде или зашел за ней следом. По словам очевидцев, нападавшим был молодой мужчина, возраст которого от 20 до 30 лет. Он был одет в одежду темного цвета, на нем были капюшон и вещь прикрывающая лицо — шарф или маска. После совершения преступления он уехал на автомобиле, который ожидал его.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение, ей оказали помощь, сообщает «Губерния онлайн».