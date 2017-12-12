Дороги для автобусов в Хабаровском крае закрыты из-за сильной метели

Хабаровск, 12 декабря. Введено ограничение движения для автобусов на трассах Хабаровского края: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Владивосток. Кроме этого будет ограничено движение еще на одной автодороге Хабаровск — Биробиджан с девяти утра по местному времени 12 декабря. Причиной тому стала сильная метель.

По информации на утро 12 декабря, сотрудники МЧС отмечают, что оперативная обстановка в регионе относительно спокойная: информации о чрезвычайных ситуациях не было. Однако на дорогах Хабаровского края произошло много дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Специалисты круглосуточно дежурят и патрулируют улицы, чтобы помочь водителям автомобилей, которые застряли или не могут проехать сложный участок дороги.

Машины МЧС стали пунктом обогрева для людей, которые пострадали или нуждаются в помощи. Специалисты занимаются уборкой снега на территории региона.