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Общество
Занятия отменят во всех школах Хабаровска 12 декабря
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    Занятия отменят во всех школах Хабаровска 12 декабря

    21:18  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:19  11 Декабря 2017
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    Занятия отменят во всех школах Хабаровска 12 декабря

    Хабаровск, 11 декабря. Во всех школах Хабаровска будут отменены учебные занятия во вторник, 12 декабря.

    Причиной отмены учебных занятий для учащихся 1 — 11 классов стала сильная метель, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. Будут ли занятия в школах в среду, 13 декабря, будет известно во вторник. Отмечается, что детские сады будут работать в штатном режиме.

    Снежный циклон останется на территории Хабаровского края до среды, 13 декабря. МЧС предупреждает о снегопаде и усилении ветра до 15-22 м/с, на побережье Татарского пролива скорость ветра может достигать 25 м/с. На трассах Хабаровского края ожидается гололедица и снежный накат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровск #школа
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