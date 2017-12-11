Занятия отменят во всех школах Хабаровска 12 декабря

Хабаровск, 11 декабря. Во всех школах Хабаровска будут отменены учебные занятия во вторник, 12 декабря.

Причиной отмены учебных занятий для учащихся 1 — 11 классов стала сильная метель, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. Будут ли занятия в школах в среду, 13 декабря, будет известно во вторник. Отмечается, что детские сады будут работать в штатном режиме.

Снежный циклон останется на территории Хабаровского края до среды, 13 декабря. МЧС предупреждает о снегопаде и усилении ветра до 15-22 м/с, на побережье Татарского пролива скорость ветра может достигать 25 м/с. На трассах Хабаровского края ожидается гололедица и снежный накат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.