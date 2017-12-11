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Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика под Хабаровском
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    Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика под Хабаровском

    15:31  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:31  11 Декабря 2017
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    Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика под Хабаровском

    Хабаровск, 11 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали большегрузный автомобиль и междугородний автобус, произошло на 32-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. В результате автомобильной аварии пострадали восемь человек: водитель автобуса и семь пассажиров.

    Водитель автобуса, следовавший по маршруту Дальнереченск — Хабаровск, врезался в грузовик, который двигался в том же направлении, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

    «Остальные люди самостоятельно покинули место происшествия. Значит, никаких значительных травм они не получили», — приводит «ТАСС» слова собеседницы агентства.

    На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты следственно-оперативной группы и сотрудники МЧС. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пострадавшие #хабаровский край
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