Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика под Хабаровском

Хабаровск, 11 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали большегрузный автомобиль и междугородний автобус, произошло на 32-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. В результате автомобильной аварии пострадали восемь человек: водитель автобуса и семь пассажиров.

Водитель автобуса, следовавший по маршруту Дальнереченск — Хабаровск, врезался в грузовик, который двигался в том же направлении, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

«Остальные люди самостоятельно покинули место происшествия. Значит, никаких значительных травм они не получили», — приводит «ТАСС» слова собеседницы агентства.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты следственно-оперативной группы и сотрудники МЧС. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.