Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Россия
ВКС РФ на Дальнем Востоке приступили к первым полетам в новом учебном году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ на Дальнем Востоке приступили к первым полетам в новом учебном году

    14:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  11 Декабря 2017
    35

    ВКС РФ на Дальнем Востоке приступили к первым полетам в новом учебном году

    Хабаровск, 11 декабря. В Хабаровском крае состоялись первые в новом учебном году истребительные полеты.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что экипажи новейших истребителей Су-35С отработали элементы боевой подготовки в воздухе и усовершенствовали свою технику пилотирования с использованием наступательных и оборонительных маневров на различных высотах.

    В ходе выполнения летных тактических заданий пилоты провели поиск, обнаружение и уничтожение самолетов условного противника в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Полеты проводились при отрицательных температурах, отмечает пресс-служба военного ведомства РФ.

    ВКС РФ на Дальнем Востоке приступили к первым полетам в новом учебном году

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вкс рф #су-35с #полеты #вво
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть