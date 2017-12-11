ВКС РФ на Дальнем Востоке приступили к первым полетам в новом учебном году

Хабаровск, 11 декабря. В Хабаровском крае состоялись первые в новом учебном году истребительные полеты.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что экипажи новейших истребителей Су-35С отработали элементы боевой подготовки в воздухе и усовершенствовали свою технику пилотирования с использованием наступательных и оборонительных маневров на различных высотах.

В ходе выполнения летных тактических заданий пилоты провели поиск, обнаружение и уничтожение самолетов условного противника в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Полеты проводились при отрицательных температурах, отмечает пресс-служба военного ведомства РФ.