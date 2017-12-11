Иномарка врезалась в толпу пешеходов на светофоре в Хабаровске

Хабаровск, 11 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек, случилось около остановки общественного транспорта «Педагогический университет» в Хабаровске. Участниками аварии стали два автомобиля: Toyota Caldina и Nissan Terrano.

По предварительной информации, водитель Toyota Caldina не справился с управлением, его автомобиль занесло, и сперва он столкнулся с внедорожником, а затем совершил наезд на пешеходов, которые ждали «зеленого» для перехода проезжей части. Предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Как стало известно, несколько человек пострадали. Информация о точном количестве пострадавших и их степени травм уточняется. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.