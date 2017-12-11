Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Происшествия
Иномарка врезалась в толпу пешеходов на светофоре в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка врезалась в толпу пешеходов на светофоре в Хабаровске

    9:20  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  11 Декабря 2017
    31

    Иномарка врезалась в толпу пешеходов на светофоре в Хабаровске

    Хабаровск, 11 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек, случилось около остановки общественного транспорта «Педагогический университет» в Хабаровске. Участниками аварии стали два автомобиля: Toyota Caldina и Nissan Terrano.

    По предварительной информации, водитель Toyota Caldina не справился с управлением, его автомобиль занесло, и сперва он столкнулся с внедорожником, а затем совершил наезд на пешеходов, которые ждали «зеленого» для перехода проезжей части. Предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    Как стало известно, несколько человек пострадали. Информация о точном количестве пострадавших и их степени травм уточняется. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #хабаровск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть