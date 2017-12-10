Снежная буря надвигается на Хабаровский край
Хабаровск, 10 декабря. Синоптики предупреждают жителей Хабаровского края о надвигающейся снежной буре.
Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в регионе ожидаются сильный ветер и снег. В понедельник, 11 декабря, местных жителей предупреждают о снежной метели, порывы ветра будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Из-за погодных условий возможны ограничения движения всех видов транспорта.Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю отмечает:
«Также из-за снежного наката и несоблюдения правил дорожного движения автовладельцами может возрасти количество ДТП, возникнуть затруднения в движении большегрузной техники».
Включить уведомления в Вк