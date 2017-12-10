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Снежная буря надвигается на Хабаровский край
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    Снежная буря надвигается на Хабаровский край

    15:10  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:10  10 Декабря 2017
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    Снежная буря надвигается на Хабаровский край

    Хабаровск, 10 декабря. Синоптики предупреждают жителей Хабаровского края о надвигающейся снежной буре.

    Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в регионе ожидаются сильный ветер и снег. В понедельник, 11 декабря, местных жителей предупреждают о снежной метели, порывы ветра будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Из-за погодных условий возможны ограничения движения всех видов транспорта.Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю отмечает:

    «Также из-за снежного наката и несоблюдения правил дорожного движения автовладельцами может  возрасти количество ДТП, возникнуть затруднения в движении большегрузной техники».

    Автор: Ксения Пудовкина
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