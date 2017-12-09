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Происшествия
Житель Комсомольска-на-Амуре ограбил своего приятеля во время поездки на такси
Происшествия
Житель Комсомольска-на-Амуре ограбил своего приятеля во время поездки на такси
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    Житель Комсомольска-на-Амуре ограбил своего приятеля во время поездки на такси

    19:11  9 Декабря 2017  /обновлено: 19:11  09 Декабря 2017
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    Житель Комсомольска-на-Амуре ограбил своего приятеля во время поездки на такси

    Хабаровск, 9 декабря. Житель Комсомольска-на-Амуре обратился в отдел полиции: у него похитили мобильные телефон и деньги во время поездки на такси.

    Мужчина со своим знакомым ехал в такси, и между ними произошла ссора. Злоумышленник похитил у заявителя мобильник, стоимость которого восемь тысяч рублей, и деньги на сумму 15 тысяч рублей. После чего вышел из машины и скрылся. Таким образом, общая сумма ущерба — 23 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 29-летнего местного жителя, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мобильный телефон был у него изъят, а деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Автор: Дарья Смолина
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    #комсомольск-на-амуре #грабеж #хабаровский край
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