Житель Комсомольска-на-Амуре ограбил своего приятеля во время поездки на такси

Хабаровск, 9 декабря. Житель Комсомольска-на-Амуре обратился в отдел полиции: у него похитили мобильные телефон и деньги во время поездки на такси.

Мужчина со своим знакомым ехал в такси, и между ними произошла ссора. Злоумышленник похитил у заявителя мобильник, стоимость которого восемь тысяч рублей, и деньги на сумму 15 тысяч рублей. После чего вышел из машины и скрылся. Таким образом, общая сумма ущерба — 23 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 29-летнего местного жителя, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мобильный телефон был у него изъят, а деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.