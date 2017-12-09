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Дальневосточное дерби КХЛ завершилось победой «Амура»
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    Дальневосточное дерби КХЛ завершилось победой «Амура»

    14:01  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  09 Декабря 2017
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    Дальневосточное дерби КХЛ завершилось победой «Амура»

    Хабаровск, 9 декабря. Первое дальневосточное дерби сезона Континентальной хоккейной лиги завершилось: победу одержал хабаровский «Амур».

    Хабаровский «Амур» принимал на своем льду «Адмирал» из Владивостока в субботу, 9 декабря. Встреча между дальневосточными командами завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровчан.

    Первый период встречи был безрезультативным для обеих команд, однако открыли счет в матче гости на девятой минуте второй двадцатиминутки. По окончанию второго периода была ничья, однако все решилось в последние минуты третьего периода: победную шайбу забросил Вячеслав Литовченко.

    «Амур» на данный момент занимает 18 строчку в турнирной таблице КХЛ, у него в активе 57 очков, сообщает «Чемпионат». Команда из Владивостока — «Адмирал» — расположился на 23 место, он набрала 42 очка. Отметим, что следующая встреча двух команд, которые представляют Дальний Восток, пройдет во Владивостоке в понедельник, 18 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хоккей #хабаровск #владивосток #кхл #хк амур #хк адмирал
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