Дальневосточное дерби КХЛ завершилось победой «Амура»

Хабаровск, 9 декабря. Первое дальневосточное дерби сезона Континентальной хоккейной лиги завершилось: победу одержал хабаровский «Амур».

Хабаровский «Амур» принимал на своем льду «Адмирал» из Владивостока в субботу, 9 декабря. Встреча между дальневосточными командами завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровчан.

Первый период встречи был безрезультативным для обеих команд, однако открыли счет в матче гости на девятой минуте второй двадцатиминутки. По окончанию второго периода была ничья, однако все решилось в последние минуты третьего периода: победную шайбу забросил Вячеслав Литовченко.

«Амур» на данный момент занимает 18 строчку в турнирной таблице КХЛ, у него в активе 57 очков, сообщает «Чемпионат». Команда из Владивостока — «Адмирал» — расположился на 23 место, он набрала 42 очка. Отметим, что следующая встреча двух команд, которые представляют Дальний Восток, пройдет во Владивостоке в понедельник, 18 декабря.