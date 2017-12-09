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Жительница Хабаровска стала полуфиналисткой «Голоса»
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    Жительница Хабаровска стала полуфиналисткой «Голоса»

    9:35  9 Декабря 2017  /обновлено: 9:35  09 Декабря 2017
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    Жительница Хабаровска стала полуфиналисткой «Голоса»

    Хабаровск, 9 декабря. Жительница Хабаровска Лора Горбунова — участница проекта «Голос» — стала первой полуфиналисткой от команды Александра Градского.

    Девушка боролась с другими исполнителями команды — Натальей Герасимовой, которая исполнила песню «Perfume», и Софьей Онопченко, в ее исполнении прозвучала «I have Nothing» Уитни Хьюстон. Лора Горбунова исполнила песню «Панамки».

    «Я очень благодарна Александру Борисовичу за то, что доверил мне такую песню», — цитирует «AmurMedia.ru» Лору Горбунову.

    Четвертьфиналы, где участники выступали в тройках, транслировали по Первому каналу в пятницу, 8 декабря. Ранее участница шоу «Голос» на своей странице в социальной сети Instagram просила подписчиков о помощи — проголосовать за нее. Девушка отметила, что все деньги от смс пойдут в фонд помощи хосписам «Вера».

    Автор: Дарья Смолина
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    #голос #хабаровск
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