ВКС РФ в Хабаровске провели учение по спасению и эвакуации летчиков

Хабаровск, 8 декабря. В Восточном военном округе прошли летно-тактические учения по спасению экипажей ВКС РФ, потерпевших крушение.

В ходе учений была проведена учебная поисково-спасательная операция с отработкой эвакуации летчиков, попавших в условную нештатную ситуацию.

По легенде учений экипаж потерпел крушение в труднодоступном месте, при этом один из пилотов получил травму. Летчики оперативно оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали спасателей.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» произвел разведку местности и после обнаружения терпящих бедствие летчиков приступил к эвакуации. Спасатели отработали спуск сотрудников на лебедке и подъем пострадавшего на борт вертолета различными способами.