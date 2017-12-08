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Россия
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Россия
ВКС РФ в Хабаровске провели учение по спасению и эвакуации летчиков
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    ВКС РФ в Хабаровске провели учение по спасению и эвакуации летчиков

    18:07  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:08  08 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Хабаровске провели учение по спасению и эвакуации летчиков

    Хабаровск, 8 декабря. В Восточном военном округе прошли летно-тактические учения по спасению экипажей ВКС РФ, потерпевших крушение.

    В ходе учений была проведена учебная поисково-спасательная операция с отработкой эвакуации летчиков, попавших в условную нештатную ситуацию.

    По легенде учений экипаж потерпел крушение в труднодоступном месте, при этом один из пилотов получил травму. Летчики оперативно оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали спасателей.

    Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» произвел разведку местности и после обнаружения терпящих бедствие летчиков приступил к эвакуации.  Спасатели отработали спуск сотрудников на лебедке и подъем пострадавшего на борт вертолета различными способами.

    ВКС РФ в Хабаровске провели учение по спасению и эвакуации летчиков

    Автор: Алексей Громов
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