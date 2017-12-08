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Стало известно, какой будет погода в Хабаровске на следующей неделе
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    Стало известно, какой будет погода в Хабаровске на следующей неделе

    16:16  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:16  08 Декабря 2017
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    Стало известно, какой будет погода в Хабаровске на следующей неделе

    Хабаровск, 8 декабря. С понедельника, 11 декабря, в Хабаровске потеплеет: столбик термометра будет показывать -13.

    В выходные, 9 и 10 декабря, будет по-прежнему холодно в городе: днем от -18 до -20. Ночью столбик термометра будет показывать -30, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Однако, с понедельника будет в Хабаровске теплее, жителей и гостей города ждет небольшой снегопад. До середины рабочей недели температура будет держаться от -11 до -13, кроме этого будут осадки 5-10 миллиметров.

    «С 1 по 10 декабря 2017 года в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах, сохраняется аномально-холодная погода на 7[градусов] ниже нормы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровск #хабаровский край
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