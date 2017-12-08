Стало известно, какой будет погода в Хабаровске на следующей неделе

Хабаровск, 8 декабря. С понедельника, 11 декабря, в Хабаровске потеплеет: столбик термометра будет показывать -13.

В выходные, 9 и 10 декабря, будет по-прежнему холодно в городе: днем от -18 до -20. Ночью столбик термометра будет показывать -30, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Однако, с понедельника будет в Хабаровске теплее, жителей и гостей города ждет небольшой снегопад. До середины рабочей недели температура будет держаться от -11 до -13, кроме этого будут осадки 5-10 миллиметров.