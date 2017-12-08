Пьяный водитель сбил подростка и мужчину в Хабаровске

Хабаровск, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло около дома №7 на улице Бондаря в Хабаровске. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух человек: подростка и мужчина.

Воитель автомобиля Toyota Prius двигался в сторону улицы Воронежской по улице Бондаря. Два человека переходили по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «Восток Медиа» со ссылкой на сообщение управления ГИБДД. Подросток 2002 года рождения получил ушиб мягких тканей головы и грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение. Мужчина пострадал сильнее: у него перелом седалищной кости. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Будет проведена проверка, по результатам которой будет ясно, нужно ли будет возбуждать уголовное дело. Однако стоит отметить, что его привлекут к ответственности за то, что не уступил дорогу пешеходам.