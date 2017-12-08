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Более ста бутылок стеклоомывателя конфисковали из хабаровского магазина
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    Более ста бутылок стеклоомывателя конфисковали из хабаровского магазина

    9:21  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:21  08 Декабря 2017
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    Более ста бутылок стеклоомывателя конфисковали из хабаровского магазина

    Хабаровск, 8 декабря. В ходе внеплановой проверки взяли на экспертизу несколько проб стеклоомывающих жидкостей из одного магазина Хабаровска. Исследование показало, что взятые жидкости не соответствуют нормам. Суд постановил: конфисковать 126 бутылок стеклоомывающих жидкостей, чтобы потом их уничтожить.

    Согласно данным, было проверено два образца: «Панарома» и «Оймякон». На первом образце не было информации о перечне ингредиентов, которые входят в состав жидкости, с указанием процентного содержания, а также об идентификационных данных партии продукции.

    Исследование второго образца показало, что уровень метанола в жидкости превышает норму, и это создает угрозу для жизни и здоровья человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Хабаровска. Кроме этого отсутствовала информация об идентификационных данных партии продукции.

    Также арбитражный суд Хабаровского края вынес решение: привлечь юридические лица к ответственности и назначить штраф в размере 150 тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #роспотребнадзор #хабаровск
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