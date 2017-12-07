Двести домов капитально отремонтируют в Хабаровске в 2018 году

Хабаровск, 7 декабря. В следующем году планируют капитально отремонтировать 200 домов в Хабаровске. В текущем году было больше домов — 259, однако только половина зданий была отремонтирована.

Ремонт был осуществлен только в половине домов из-за того, что проектировщики не готовы к предъявляемым к ремонту требованиям и объемам. Отмечается, что подготовка документов занимает год. Систему упростили: компании могут создавать проект и предоставлять дефектные ведомости. Тем самым уменьшилось время на подготовку – до трех месяцев, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска со ссылкой на информацию директора НКО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» Алены Сидоровой.

На данный момент на счетах регионального оператора около 400 млн рублей, которые будут направлены на оплату капитального ремонта. Деньги были на банковском счету под проценты, и таким образом накопилось 30 млн рублей.