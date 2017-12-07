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Общество
Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?
Общество
Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?
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    Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?

    14:14  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:14  07 Декабря 2017
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    Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?

    Хабаровск, 7 декабря. Три ребенка, которые ездили на лечение в Южную Корею, вернулись в Хабаровск. У детей были сердечно-сосудистые заболевания.

    Специалисты южнокорейской клиники «Сэчжон» проводят отбор детей с сердечно-сосудистым заболеванием, в сентябре этого года приезжали кардиологи и осматривали детей. Лечение бесплатное, средства выделяет благотворительный фонд города Пучон.

    «Родители прооперированных детей отмечают доброжелательное, внимательное отношение корейских докторов», — сообщает пресс-служба администрации города Хабаровск.

    На данный момент все дети, которым была сделана операция, чувствуют себя хорошо. Напомним, что между Хабаровском и Пучоном было заключено соглашение в 2002 году, за данный период времени врачи Южной Кореи прооперировали 62 ребенка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #хабаровск #лечение
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