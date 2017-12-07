Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?

Хабаровск, 7 декабря. Три ребенка, которые ездили на лечение в Южную Корею, вернулись в Хабаровск. У детей были сердечно-сосудистые заболевания.

Специалисты южнокорейской клиники «Сэчжон» проводят отбор детей с сердечно-сосудистым заболеванием, в сентябре этого года приезжали кардиологи и осматривали детей. Лечение бесплатное, средства выделяет благотворительный фонд города Пучон.

«Родители прооперированных детей отмечают доброжелательное, внимательное отношение корейских докторов», — сообщает пресс-служба администрации города Хабаровск.

На данный момент все дети, которым была сделана операция, чувствуют себя хорошо. Напомним, что между Хабаровском и Пучоном было заключено соглашение в 2002 году, за данный период времени врачи Южной Кореи прооперировали 62 ребенка.