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Полицейский Хабаровска задержал голыми руками дебошира с ножом
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    Полицейский Хабаровска задержал голыми руками дебошира с ножом

    9:50  7 Декабря 2017
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    Хабаровск, 7 декабря. Полицейский, применив приемы самообороны, задержал жителя Хабаровска, который пытался напасть на него с ножом.

    Женщина, испугавшись своего бывшего мужа, позвонила в полицию. Местная жительница сообщила, что ее бывший супруг пытается проникнуть к ней в квартиру через окно. Он хотел разбить окно и угрожает экс-супруге и детям, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    На место происшествия сразу же выехал сотрудник полиции, он узнал, что бывший супруг — 49-летний мужчина, который неоднократно судимый за кражи и грабеж. Полицейский расспросил соседей и узнал, куда убежал дебошир. Он скрылся в темном подвале, и сотрудник правоохранительных органов, включив фонарь, спустился в помещение и стал его обследовать. Мужчина вышел к полицейскому с ножом в руке и начал угрожать ему.

    Сотрудник полиции потребовал положить оружие на пол, но этого зачинщик конфликта не сделал. И, воспользовавшись секундным замешательством, полицейский выбил нож и задержал злоумышленника. Дебошир будет нести ответственность не только за хулиганство, но и за нападение на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов представлен к поощрению денежной премией за то, что он проявил профессионализм в опасной ситуации.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #хулиганство #нападение на полицейских
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