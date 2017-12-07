В Хабаровске арестовали подозреваемых в подготовке атаки на администрацию района

Хабаровск, 7 декабря. Представитель Центрального районного суда Хабаровска сообщил об аресте подозреваемых в подготовке нападения на администрацию одного из районов города.

«По решению суда все четверо подозреваемых заключены под стражу. Срок содержания под стражей определен до 3 февраля, то есть на два месяца», —отметил источник, которого цитирует РИА Новости.

Сообщается, что в отношении арестованных возбуждены уголовные дела по статьям «организация экстремистского сообщества», «участие в экстремистском сообществе».