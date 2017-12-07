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Общество
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Общество
В Хабаровске арестовали подозреваемых в подготовке атаки на администрацию района
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    В Хабаровске арестовали подозреваемых в подготовке атаки на администрацию района

    6:24  7 Декабря 2017
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    В Хабаровске арестовали подозреваемых в подготовке атаки на администрацию района

    Хабаровск, 7 декабря. Представитель Центрального районного суда Хабаровска сообщил об аресте подозреваемых в подготовке нападения на администрацию одного из районов города.

    «По решению суда все четверо подозреваемых заключены под стражу. Срок содержания под стражей определен до 3 февраля, то есть на два месяца», —отметил источник, которого цитирует РИА Новости.

    Сообщается, что в отношении арестованных возбуждены уголовные дела по статьям «организация экстремистского сообщества», «участие в экстремистском сообществе».

    Автор: Ирина Новикова
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    #арест #хабаровск #атака на администрацию
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