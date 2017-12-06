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Происшествия
Многоэтажный дом в пригороде Хабаровска затопило горячей водой
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    Многоэтажный дом в пригороде Хабаровска затопило горячей водой

    14:33  6 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  06 Декабря 2017
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    Многоэтажный дом в пригороде Хабаровска затопило горячей водой

    Хабаровск, 6 декабря. Жители пригорода Хабаровска ждут помощи в затопленных горячей водой квартирах в многоэтажном доме.

    Коммунальная авария случилась в среду, 6 декабря, в селе Макеевка: горячая вода начала поступать в квартиры около 12:30 часов дня по московскому времени. Как сообщают местные жители, на помощь пришли активисты ОНФ, вместе с которыми они не могли связаться с коммунальными службами в течение нескольких часов. К настоящему моменту специалистов на мечте чрезвычайного происшествия нет.

    По предварительной информации известно, что из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир. Эксперт регионального отделения ОНФ Андрей Белоглазов отметил, что самое странное в сложившийся ситуации — это то, что до экстренных служб невозможно дозвониться.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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