Многоэтажный дом в пригороде Хабаровска затопило горячей водой

Хабаровск, 6 декабря. Жители пригорода Хабаровска ждут помощи в затопленных горячей водой квартирах в многоэтажном доме.

Коммунальная авария случилась в среду, 6 декабря, в селе Макеевка: горячая вода начала поступать в квартиры около 12:30 часов дня по московскому времени. Как сообщают местные жители, на помощь пришли активисты ОНФ, вместе с которыми они не могли связаться с коммунальными службами в течение нескольких часов. К настоящему моменту специалистов на мечте чрезвычайного происшествия нет.

По предварительной информации известно, что из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир. Эксперт регионального отделения ОНФ Андрей Белоглазов отметил, что самое странное в сложившийся ситуации — это то, что до экстренных служб невозможно дозвониться.