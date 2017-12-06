Новый размер прожиточного минимума утвердили в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 декабря. Власти Хабаровского края утвердили уровень прожиточного минимума.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, средний прожиточный минимум за третий квартал текущего года составляет 12 тысяч 954 рубля. В свою очередь, этот показатель закрепили на уровне 13 тысяч 807 рублей для трудоспособного населения, а для детей — 13 452 рубля. У пенсионеров прожиточный минимум составляет 10 тысяч 492 рубля. Документ подписал глава региона.

Отмечается, что расчет прожиточного минимума делают на основе о средних ценах на продукты питания и индекса потребительских цен на непродовольственные товары и услуги. Кроме этого, учитываются обязательные платежи за отчетный квартал.